Juan Fernandez Blanco, meglio noto con il nome d'arte di Juan Ibiza, dalla città in cui è nato, torna di nuovo in all'Almeria dopo averci già giocato nel corso della passata stagione. Questa volta, però, lo fa a titolo definitivo: per il centrale mancino (classe '95) che arriva dal Villarreal, contratto per le prossime tre stagioni. Ecco il tweet dell'Almeria che rende noto il suo arrivo.