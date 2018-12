UFFICIALE: Villarreal, nuovo tecnico. Ingaggiato Luis García

© foto di Alterphotos/Image Sport

Luis García torna in Spagna. L'allenatore 46enne ha terminato la sua esperienza biennale in Cina sulla panchina del Beijing Renhe e ha firmato con il Villarreal fino al termine della stagione in corso. Il submarino amarillo, che naviga in zone di classifica tutt'altro che tranquille, ieri ha esonerato il tecnico Javi Calleja. Per Luis García si tratta di un ritorno al Villarreal: nel 2005-06 guidò la formazione B, chiudendo il proprio girone della Tercera División conquistando ben 100 punti.