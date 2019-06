UFFICIALE: Villarreal, rinnova la leggenda Santi Cazorla

Santi Cazorla resta un'altra stagione al Villarreal. L'ha annunciato il club spagnolo attraverso Twitter, per la gioia dei sostenitori del submarino amarillo. Il centrocampista offensivo ex Arsenal e Malaga, tornato nella Liga un anno fa, ha firmato un nuovo contratto fino al giugno 2020.

Tornato a pieno regime. Dopo i guai fisici accusati a Londra, il classe '84 ha fatto molto bene al Villarreal. Nell'ultima stagione 35 presenze in Liga, 10 in Europa League e una in Copa del Rey con sette gol e undici assist complessivi. Uno schiaffo morale a chi lo dava per finito.