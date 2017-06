UFFICIALE: Vitesse, preso l'ex Genoa Tim Matavz

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Vitesse comunica l'acquisto di Tim Matavz. Contratto triennale per l'attaccante sloveno, transitato anche in Italia (da gennaio a giugno 2016 al Genoa). Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Norimberga, anche se il suo cartellino è appartenuto all'Augsburg.