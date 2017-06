UFFICIALE: Watford, dal Derby County arriva Will Hughes

Il Watford ha annunciato l'acquisto del centrocampista Will Hughes dal Derby County. A riportarlo è il sito ufficiale degli Hornets, che aggiunge che il nazionale inglese under 21 ha firmato un contratto di cinque anni.

OFFICIAL: #watfordfc is delighted to confirm the signing of England Under-21 midfielder Will Hughes from Derby County on a five-year deal. pic.twitter.com/KmGrqsOxjE

— Watford FC (@WatfordFC) 24 giugno 2017