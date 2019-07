UFFICIALE: Watford, dal Manchester City arriva Tom Dele-Bashiru

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il Watford ha ufficializzato, tramite i propri canali ufficiali, l'arrivo di Tom Dele-Bashiru. Il nazionale nigeriano under 20 arriva dal Manchester City under 23 ed ha fatto il suo debutto in prima squadra durante i quarti di finale di Carabao Cup, nella stagione 2017/20018.