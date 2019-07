UFFICIALE: Watford, dal WBA arriva Craig Dawson

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Craig Dawson è un nuovo giocatore del Watford. Il difensore centrale inglese, dopo sei stagioni con i baggies, ha firmato un quadriennale con la società londinese. Difensore esperto con 153 presenze in Premier League e 12 gol all'attivo. In carriera ha vestito le maglie di WBA e Bolton, per un totale di 341 presenze e 41 reti. Ecco il post ufficiale da parte degli hornets: