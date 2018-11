UFFICIALE: Watford, il tecnico Gracia rinnova fino al 2023 con opzione

Dopo le voci insistenti degli ultimi giorni, adesso è ufficiale: il tecnico Javi Gracia rinnova il proprio contratto col Watford. Lo spagnolo - specifica il club - ha firmato un prolungamento di quattro anni e mezzo con opzione di rinnovo per altri tre anni.



✍️ | #watfordfc are delighted to announce Javi Gracia has signed a new four-and-a-half year contract with the Hornets!

Details ⤵️https://t.co/YfMoWQ9bnn#GR4CIA pic.twitter.com/4HzS6NxOm7

— Watford Football Club (@WatfordFC) 28 novembre 2018