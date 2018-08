UFFICIALE: Watford, Obbi Oulare è stato prestato allo Standard Liegi

Mamadou Obbi Oulare tornerà a giocare in Belgio, dove è nato e cresciuto a livello calcistico, avendo fatto la trafila nel Club Brugge. La sua esperienza nel Watford, club nel quale è approdato nella sessione estiva del 2015 per oltre 8 milioni, non è mai decollata del tutto ed anche in questa stagione giocherà altrove: è stato girato in prestito allo Standard Liegi.