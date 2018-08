Il Watford ha ufficialmente rescisso il contratto di Brice Dja Djedje in comune accordo col giocatore. Il difensore ivoriano, classe 1990, era arrivato dal Marsiglia nel 2016 prima di andare in prestito nella passata stagione al Lens.



📝 | #watfordfc confirms that following completion of the appropriate documentation today, Brice Dja Djédjé's contract has been terminated by mutual consent.

➡️ https://t.co/uAFrj78Z5c pic.twitter.com/1tujD2852H

— Watford Football Club (@WatfordFC) 22 agosto 2018