UFFICIALE: Watford, Success rinnova fino al giugno del 2023

Isaac Success, attaccante del Watford, ha prolungato il proprio accordo con gli Hornets fino al giugno del 2023.

🖋 | @SuccessIsaac has signed a new deal with #watfordfc that takes him through to 2023!

— Watford Football Club (@WatfordFC) 29 novembre 2018