Dopo aver esonerato Javi Gracia, il Watford ha annunciato il ritorno in panchina di Qique Sanchez Flores. Il 54enne spagnolo ha già guidato il club inglese durante la stagione 2015/16, alla prima stagione del ritorno in Premier League degli Hornets.

#watfordfc announces the appointment of Quique Sánchez Flores as the club’s new Head Coach.https://t.co/XqhpUvCwpT pic.twitter.com/HcU7Z87H79

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2019