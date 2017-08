UFFICIALE: Wayne Rooney dice addio alla Nazionale inglese

Wayne Rooney dice addio alla nazionale inglese. Il 31enne attaccante dell'Everton ha preso la decisione di chiudere con i Tre Leoni dopo aver parlato con il ct Gareth Southgate. Rooney, passato ai Toffees dopo 13 anni al Manchester United, non era stato convocato da Southgate per le sfide di giugno contro Scozia e Francia. Rooney lascia l'Inghilterra con 53 gol in 119 presenze, secondo calciatore inglese con più presenze in Nazionale dopo Peter Shilton (125).

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 agosto 2017