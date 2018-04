UFFICIALE: WBA, esonerato il direttore sportivo Nick Hammond

Ultimo in classifica in Premier League, il West Bromwich Albion oggi ha esonerato il suo direttore sportivo Nick Hammond. Prosegue dunque il processo di ricostruzione del club in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di tornare nella massima serie il prima possibile.

We can confirm that Technical Director Nick Hammond will be leaving West Bromwich Albion.

The Club will be making an announcement about its restructure plans in due course.#WBA https://t.co/z9BO1Iyj0U

— West Bromwich Albion (@WBA) 12 aprile 2018