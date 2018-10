UFFICIALE: WBA, il centrocampista Bakary Sako firma per una stagione

Con la prima tripletta della storia della Roma in Champions League, Edin Dzeko si è preso un altro pezzettino di cuore dei tifosi giallorossi, oggi impazziti di fronte ad una squadra spettacolare, concreta, letale. Il bosniaco risponde, a distanza, ma neanche troppa, alla tripletta...

La Roma cala il tris. A segno il turco Under: 3-0 al Viktoria Plzen

Roma-Plzen, 4-0: poker giallorosso. Prima rete stagionale per Kluivert

La Juve non ha un modulo. Ne ha mille: il camaleonte di Allegri

Figuraccia Plzen, all'Olimpico una squadra non pronta all'Europa

Juve, Dybala: "Il primo gol di stasera fra i miei più belli in bianconero"

Roma, Di Francesco: "Bella risposta dagli attaccanti, non solo a me"

Inter, De Vrij: "Proseguiamo sulla giusta strada per passare il girone"

Lazio, ag. Immobile: "Per Lotito è come un figlio: rinnovo spontaneo"

Juve, Allegri: "Per ottenere i risultati serve mantenere la semplicità"

Kluivert: "Gol dedicato a Appie. Per me serata speciale"

Il West Bromwich Albion ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Bakary Sako. Il 30enne maliano, attualmente svincolato, era reduce dall'ultima esperienza al Crystal Palace. Firma un contratto valido per una stagione.

