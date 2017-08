UFFICIALE: WBA, preso il crack scozzese Burke dal RB Lipsia

Arrivato a Lipsia come possibile erede di Gareth Bale, Oliver Burke non è riuscito a incidere fino in fondo in Germania. Così, dopo pochi mesi, l'addio. E' ufficiale il suo approdo al WBA, col West Brom che lo acquista con uno slogan geniale: " Red Bull gives you wingers...".

🎥 Red Bull gives you wingers...#WBA pic.twitter.com/iMN14iPphP — West Bromwich Albion (@WBA) 25 agosto 2017