UFFICIALE: WBA, Pulis prolunga il contratto per un'altra stagione

Il West Bromwich Albion, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato il prolugamento del contratto del manager, Tony Pulis. Il tecnico siederà sulla panchina del club inglese fino al giugno del 2019.

Tony Pulis has agreed a further contract extension at The Hawthorns.#WBAhttps://t.co/X8R8QWiut5

— West Bromwich Albion (@WBA) 11 agosto 2017