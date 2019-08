Robert Bauer lascia a titolo definitivo la rosa del Werder Brema. Rientrato in forza alla squadra bianco-verde, il laterale difensivo classe '95, dotato di doppio passaporto tedesco e kazako, si è infatti accasato in Russia, e più precisamente nell'Arsenal Tula, società della Prem'er Liga russa con cui ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni.

🔥😉👍🏻Robert, herzlich willkommen in "Arsenal"! 24-летний немецкий защитник заключил контракт с ПФК «Арсенал». 👏🏻Подробности😀👉https://t.co/31UbNMls2Y pic.twitter.com/WdowdVB7fj — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 20, 2019