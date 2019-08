© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wesley Sneijder ha dato l'addio al calcio giocato. Il centrocampista offensivo olandese, ex Inter, ha infatti comunicato poche ore fa il suo ritiro dall'attività agonistica, per unirsi al gruppo interno alla dirigenza dell'FC Utrecht, in patria. Campione d'Europa e del Mondo con la maglia dell'Inter, Sneijder appende gli scarpini al chiodo all'età di 35 anni. L'ultima esperienza in Qatar, nell'Al-Gharafa.