UFFICIALE: West Bromwich Albion, colpo Krychowiak

Colpo del West Bromwich Albion che si è assicurato dal Paris Saint-Germain Gregorsz Krychowiak. Classe 1990, il centrocampista polacco si trasferisce nel club inglese con la formula del prestito secco annuale.

I am delighted to sign @WBA on one year loan 💪 pic.twitter.com/WuHXWoOroI

— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 30 agosto 2017