UFFICIALE: West Bromwich Albion, preso l'egiziano Gabr dallo Zamalek

Ali Gabr va al West Bromwich Albion. Il club inglese ha appena annunciato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dallo Zamalek del difensore egiziano. Gabr raggiunge così il suo connazionale e compagno di reparto Ahmed Hegazy.

A very warm welcome to our second Egypt international, Ali Gabr...#WBAhttps://t.co/EgZtmoKAyk

— West Bromwich Albion (@WBA) 29 gennaio 2018