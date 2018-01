UFFICIALE: West Bromwich, colpo Sturridge per cercare la salvezza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo West Bromwich Albion. Con una nota sul proprio sito ufficiale viene annunciato l'acquisto di Daniel Sturridge. L'attaccante, 28 anni, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Il giocatore era stato accostato anche all'Inter. Sturridge, a pochi mesi dal Mondiale, cercava una squadra che gli permettesse di giocare con continuità, cosa che in questi mesi non ha fatto a Liverpool: 14 presenze e 3 reti in questa stagione fra Premier League e Champions League. Il West Bromwich attualmente è ultimo in classifica, a 3 punti dalla zona salvezza.