UFFICIALE: West Bromwich, l'ex ct Bilic è il nuovo allenatore

Nome di spessore per la panchina del West Bromwich Albion, club che il prossimo anno ripartirà con l'obiettivo di risalire in Premier League. Questa mattina, ha sottoscritto un contratto biennale il manager Slaven Bilić: per sei anni commissario tecnico della Croazia, il tecnico di Spalato ha già allenato in Inghilterra dal 2015 al 2017: 87 le partite alla guida del West Ham.

We're delighted to announce Slaven Bilić as our new Head Coach... Welcome, Slav!#SuperSlav | #WBA https://t.co/Q9xnjFzBDs — West Bromwich Albion (@WBA) 13 giugno 2019