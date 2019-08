Innesto in prospettiva per il West Ham. Il club londinese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto del difensore portoghese Gonçalo Cardoso: il centrale ex Boavista, classe 2000, ha firmato un contratto di cinque anni con opzione per il sesto.

We are delighted to announce the signing of 18-year-old Portuguese defender Gonçalo Cardoso on a five-year contract with an option to extend for a further year #WelcomeCardosohttps://t.co/VBXtZshpHd

— West Ham United (@WestHamUtd) August 6, 2019