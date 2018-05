UFFICIALE: West Ham, Collins lascia dopo 11 anni

Il West Ham comunica che James Collins lascerà il club alla scadenza del contratto, ossia il 30 giugno. Il centrocampista, 35 anni, con la maglia degli hammers ha giocato per 11 stagioni.

There will never be another Ginger Pele. Thanks for everything, Ginge. We wish you all the best in the future. #ThanksGinge pic.twitter.com/EOpjqPwIh3

