UFFICIALE: West Ham, ecco Ajeti dal Basilea

Con una nota sul proprio sito ufficiale il West Ham comunica l'acquisto di Albian Ajeti pdal Basilea. L'aaccante svizzero, 22 anni, ha firmato un contratto quadriennale.

