UFFICIALE: West Ham, esonerato il ds Tony Henry

Nella giornata di ieri il West Ham lo aveva sospeso. Stiamo parlando di Tony Henry, ds degli Hammers, finito nell'occhio del ciclone per alcune presunte dichiarazioni nelle quali affermava di non voler comprare mai più giocatori africani visto che 'hanno cattivi atteggiamenti' e 'causano caos quando non sono con la squadra'. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del club, con l'inevitabile esonero: "Il West Ham annuncia che il contratto del ds Tony Henry è terminato oggi con effetto immediato a causa dei commenti inaccettabili riportati dalla stampa. Il club ha preso questa decisione dopo le dovute indagini. Il West Ham non tollera nessun tipo di discriminazione. Siamo una grande famiglia che non fa distinzioni di genere, età, abilita, razza religione o orientamento sessuale".