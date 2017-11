UFFICIALE: West Ham, esonerato il tecnico Slaven Bilic

Adesso è ufficiale: Slaven Bilic non è più l'allenatore del West Ham. Fatale, in questo senso, la pesante sconfitta interna subita contro il Liverpool (1-4) nell'ultimo turno di campionato, che ha fatto precipitare ulteriormente la squadra in classifica (al terzultimo posto, ndr). Con Bilic - si legge nel comunicato - lasciano l'incarico anche gli assistenti Jurcevic, Terzic, Dicks e Rak. Il nuovo allenatore - conclude il club - verrà annunciato nei prossimi giorni.

The Chairmen and board of West Ham United would like to place on record their thanks and gratitude to Slaven Bilic and his team.https://t.co/rg0Jvoh9Tf

— West Ham United (@WestHamUtd) 6 novembre 2017