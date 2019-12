E' saltata un'altra panchina in Premier League. Il West Ham infatti ha ufficializzato l'esonero di Manuel Pellegrini dopo la sconfitta interna subita questa sera contro il Leicester City per 2-1: "Il West Ham United può confermare che Manuel Pellegrini ha lasciato il Club con effetto immediato", recita il comunicato ufficiale degli Hammers.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.

