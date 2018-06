UFFICIALE: West Ham, Fredericks primo acquisto dell'era Pellegrini

Ryan Fredericks è un nuovo giocatore del West Ham. Il terzino classe '92 era in scadenza di contratto col Fulham e ha trovato l'intesa per un quadriennale con gli Hammers. Sarà lui, dunque, il primo acquisto di Manuel Pellegrini.

West Ham United are delighted to confirm the signing of right-back Ryan Fredericks.https://t.co/XZ9UHwKTw5

