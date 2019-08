Josh Cullen, centrocampista 23enne il cui cartellino è di proprietà del West Ham, sarà anche nella prossima stagione un calciatore del Charlton Athletic. Ufficializzato infatti il nuovo prestito nella squadra londinese, dove l'irlandese classe '96 ha già militato nello scorso campionato. Ecco il tweet contenente l'annuncio.

DONE DEAL! ✍️

He's back. @JoshCullen returns to Charlton on loan from @WestHamUtd.

👉https://t.co/kf1Kj8jTu9 #cafc pic.twitter.com/j2bAvn59A6

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) August 7, 2019