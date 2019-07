Sebastian Haller è un nuovo giocatore del West Ham. L'attaccante francese, 25 anni, si trasferisce a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte firmando col nuovo club un contratto quinquennale. Gli hammers fanno sapere di aver battuto il record di spesa per un giocatore (circa 50 milioni di euro).

