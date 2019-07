UFFICIALE: West Ham, rinnovo fino al 2021 per Robert Snodgrass

Robert Snodgrass ha firmato un nuovo accordo col West Ham. L'esterno d'attacco scozzese, classe 1987, ha infatti rinnovato con gli Hammers fino al 2021. Questo l'annuncio ufficiale:

We are delighted to announce that Robert Snodgrass has signed a one-year extension with the club until the summer of 2021! #Snoddy2021 pic.twitter.com/1dRaWsatHh

— West Ham United (@WestHamUtd) 2 luglio 2019