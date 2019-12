Tramite i suoi profili ufficiali di comunicazione, il West Ham ha ufficializzato un annuncio che era nell'aria ormai da qualche ora: il nuovo allenatore della prima squadra degli Hammers è lo scozzese David Moyes. Per lui, reduce da alcune stagioni non esaltanti dopo aver riscritto per anni la storia recente dell'Everton, si tratta di un ritorno al club londinese dopo la parentesi nel 2017/18. Ha firmato un contratto della durata di 18 mesi, e prende il posto dell'esonerato Pellegrini.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019