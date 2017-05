UFFICIALE: West Ham, salutano Arbeloa, Calleri e Tore

© foto di Giulia Prosperi

Il West Ham attraverso un comunicato ufficiale ha diramato la lista dei giocatori che non faranno più parte della squadra a partire dalla prossima stagione: si tratta di Jonathan Calleri, arrivato in prestito dal Deportivo Maldonado e che tornerà in Sudamerica in attesa di nuova collocazione. Saluta anche il centrocampista turco Gokhan Tore, che tornerà al Besiktas per fine prestito. In scadenza di contratto, Alvaro Arbeloa lascerà il 30 giugno dopo un solo anno.