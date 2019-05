UFFICIALE: West Ham, tra gli svincolati anche Nasri, Carroll e Adrian

Il West Ham, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che l'attaccante Andy Carroll e il portiere Adrian lasceranno il club alla scadenza dei loro contratti, il 30 giugno 2019. Insieme a loro, lasceranno la società londinese anche il centrocampista Samir Nasri e l'attaccante spagnolo Toni Martinez.

Thank you and good luck to two West Ham United servants 🛠https://t.co/rhf7Gz26V4

— West Ham United (@WestHamUtd) 29 maggio 2019