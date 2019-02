Inseguito a lungo dalla Roma, il centrocampista Wilmar Barrios ha firmato un accordo di quattro anni e mezzo con lo Zenit San Pietroburgo. Lo ha annunciato il club russo, che acquista il colombiano dal Boca Juniors.

We're delighted to confirm the signing of Wilmar Barrios from Boca Juniors✍️

The Colombian has signed a four and-a-half year deal with the blue-white-sky-blues#WelcomeWIlmar pic.twitter.com/eP9ZlLsJBD

— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 1 febbraio 2019