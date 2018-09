UFFICIALE: Wolfsburg, rescisso il contratto dell'indisciplinato Hinds

© foto di Imago/Image Sport

Rescissione unilaterale del contratto. Il Wolfsburg, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto che l'ex Arsenal Kaylen Hinds non è più sotto contratto perché per diversi giorni s'è assentato senza alcuna autorizzazione. "Non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali nonostante le ripetute richieste. Non tolleriamo un simile comportamento", ha detto il dirigente Jörg Schmadtke.