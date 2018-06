UFFICIALE: Wolverhampton, dal Benfica ecco Raul Jimenez

Il Wolverhampton, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto in prestito per un anno di Raul Jimenez. L'attaccante messicano, 27 anni, ha segnato 8 reti in 43 partite nell'ultima stagione con la maglia del Benfica.

We are delighted to confirm that @Raul_Jimenez9 has joined Wolves on a season-long loan from @SLBenfica. #BienvenidoRaúl

🇲🇽🐺 pic.twitter.com/NGBFMx8kFU

— Wolves (@Wolves) 12 giugno 2018