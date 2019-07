Il Wolverhampton, tramite i propri canali ufficiali, ha ufficializzato l'arrivo di Jesus Vallejo, difensore centrale di 22 anni che arriva dal Real Madrid. Nella scorsa stagione ha collezionato soltanto 5 presenze in Liga, mettendo a segno un gol.

Introducing our first new face of the summer! #WelcomeVallejo

✍️🐺 pic.twitter.com/By2dyeF0R7

— Wolves (@Wolves) July 27, 2019