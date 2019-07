UFFICIALE: Wolverhampton, riscattato il centrocampista belga Dendoncker

Il Wolverhampton ha riscattato Leander Dendoncker. Il centrocampista belga, che era arrivato in prestito dall'Anderlecht la scorsa estate, aveva infatti visto inserire nell'operazione un obbligo di riscatto proprio a favore degli Wolves. Questo l'annuncio ufficiale:

“He’s very professional, very honest and very hard-working, so he fits the team perfectly."

🗣 Sporting director Kevin Thelwell speaks on Leander's impressive loan spell.

🇧🇪🐺https://t.co/Unp1HzxGK5

— Wolves (@Wolves) 1 luglio 2019