UFFICIALE: Wolverhampton, Vinagre prolunga fino al 2024

Ruben Vinagre ha siglato un nuovo contratto con il Wolverhampton. Il terzino sinistro portoghese, arrivato dal Monaco durante la scorsa stagione, ha rinnovato il suo contratto con il club inglese fino al 30 giugno 2024. Ecco il comunicato ufficiale da parte della società inglese:

Ruben Vinagre has signed a new contract with the club until 2024!

🐺✍ pic.twitter.com/rgFCmLEVH4

— Wolves (@Wolves) 24 luglio 2019