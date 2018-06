UFFICIALE: Wolves, esercitato il riscatto per Boly e Afobe

Attraverso i propri canali ufficiali, il Wolverhampton neo-promosso in Premier League ha annunciato che ha esercitato l'opzione d'acquisto per Willy Boly e Benik Afobe. Il primo, difensore centrale francese, è stato acquistato dal Porto, mentre l'attaccante proviene dal Bournemouth.

Wolves have triggered options in the loan agreements of Willy Boly and Benik Afobe, which will see both make permanent moves to Molineux this summer.

— Wolves (@Wolves) 1 giugno 2018