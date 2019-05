UFFICIALE: Xavi annuncia il ritiro: "Farò l'allenatore, mi ispirerò a Cruyff"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Xavi Hernández ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato in un articolo scritto per Generation Amazing. L'ex centrocampista del Barcellona, 39 anni, ha anche dichiarato che continuerà la sua esperienza nel mondo del calcio come allenatore: "È stato un privilegio giocare fino a 39 anni. Questa è la mia ultima stagione da giocatore, ma non vedo l'ora di vedere cosa mi riserverà il futuro da allenatore. La mia filosofia cercherà di riflettere lo stile che ho appreso da Johan Cruyff e dalla Masia: mi piacerebbe vedere una squadra in grado di controllare la partita e praticare un calcio d'attacco".