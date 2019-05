Yaya Touré ha messo ufficialmente la parola fine sulla sua carriera da calciatore. A renderlo noto è stato il suo procuratore Dmitrij Selyuk, che al contempo ha reso nota anche la volontà del centrocampista ivoriano di intraprendere subito la carriera di allenatore.

"Da allenatore farà anche meglio" - Selyuk s'è così soffermato sulla nuova carriera del suo assistito: "Io e Yaya abbiamo scelto un percorso diverso e iniziare una nuova tappa nella vita: una carriera da allenatore, nella quale, ne sono certo, Yaya raggiungerà livelli ancora più alti di quelli che ha raggiunto come calciatore".

Yaya Toure @YayaToure ended his playing career. Next up is a career in coaching.

Read here: https://t.co/7nWuYeTlC6 pic.twitter.com/oNOwMqoGlD

