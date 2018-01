UFFICIALE: Yeni Malatyaspor, preso il brasiliano Doria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doria vola in Turchia. Il difensore brasiliano lascia il Marsiglia e si trasferisce in prestito fino al termine della stagione allo Yeni Malatyaspor. Classe 1994, il giocatore è stato poco impiegato dal tecnico dell'OM Rudi Garcia: per lui solo 85 minuti fra Ligue 1 ed Europa League spalmati in cinque apparizioni.