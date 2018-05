UFFICIALE: Zenit, Semak è il nuovo allenatore

Lo Zenit San Pietroburgo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che Sergey Semak sarà l'allenatore per la prossima stagione. L'ex centrocampista di Rubin, PSG e CSKA e vice-allenatore della Nazionale russa ha firmato un contratto di due anni con opzione per un terzo e succede dunque a Roberto Mancini.

