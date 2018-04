Umtiti allontana il mercato: "Giocare nel Barça è tutto ciò che voglio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Barcellona, Samuel Umtiti, ha parlato a mundodeportivo.com dopo il successo ottenuto in Champions al Camp Nou (4-1) contro la Roma: "Io mi limito a giocare, a esprimermi al meglio. Questa è la cosa più importante per me. Farlo in un club come il Barça è tutto ciò che voglio e che continuerò a fare. Poi, il resto sono cose che vengono fuori dalla stampa, alcune vere e altre false, ma io mi concentro solo sul calcio. L'esultanza? E' per dire che amo questo club". Le indiscrezioni di mercato nelle ultime settimane hanno di fatto allontanato il difensore francese dalla maglia blaugrana.