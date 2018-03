Umtiti non risponde sul rinnovo con il Barça. E neanche sullo United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Samuel Umtiti del Barcellona è stato ospite di Telefoot, e ad una domanda (alla quale avrebbe potuto solo rispondere sì o no) a proposito del rinnovo con il Barcellona ha traballato, rispondendo scherzosamente: "Mi gioco il jolly", per non rispondere. Quindi gli è stato chiesto se avesse intenzione di firmare, o l'avesse già fatto, con il Manchester United, ed ha risposto alla stessa maniera. Il centrale francese è legato al club blaugrana da una clausola di 60 milioni di euro.