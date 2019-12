© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un altro talento sudcoreano è pronto a sbarcare in Premier League. Niente big six, ma chi è subito dietro (secondo i risultati dell'ultima stagione). E' il Wolverhampton che - come si legge su Hamburger Morgenpost - avrebbe chiuso per Hwang Hee-Chan (23), uno dei tanti gioiellini della scuderia Red Bull. Dopo essersi messo in mostra al Salisburgo, il sudcoreano ha conquistato i Wolves, che con un'offerta da circa 27 milioni di euro avrebbero convinto gli austriaci a cedere il giocatore.